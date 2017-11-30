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30.11.2017 09:05 В избирательной комиссии Тверской области прошла презентация визуальной концепции избирательной кампании по выборам Президента России 2018-го года





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Другими словами, представителей региональных избиркомов познакомили с тем, какими средствами будет осуществляться информационная и разъяснительная работа при организации президентской выборной кампании. Главные выборы страны назначены на 18 марта следующего года. Презентация проходила в режиме видеоконференцсвязи. Инициатором этого мероприятия выступила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.



Визуальная концепция разработана Центральной избирательной Комиссией Российской Федерации. Её основная задача - к Единому дню голосования всеми доступными средствами донести до каждого жителя страны, где бы он ни находился, информацию о главном выборе страны - выборах Президента Российской Федерации. Программные принципы концепции - открытость, понятность, доступность. Придерживаться их будут на всей территории России - хоть в большом городе, хоть в маленьком посёлке. Визуальная концепция - это единый путь, которым должны следовать все, кто, так или иначе участвует в кампании по выборам Президента России.



В соответствии с заданной концепцией информационная кампания разбита на три этапа. В рамках состоявшейся презентации также был представлен единый логотип, то есть узнаваемый символ избирательной кампании - этот знак будет использоваться во всех избирательных материалах. Сейчас уже готовы десятки видеороликов - от 3Д формата до анимационных и игровых, - рассказывающих о том, где, как и почему нужно голосовать.









