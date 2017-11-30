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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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30.11.2017 09:06 
На тверских прилавках появится мясо индюшки местного производства

На тверских прилавках появится мясо индюшки местного производства

Фото  Видео репортаж Видео
В Кимрском районе запустили новую ферму. туда завезли первых жителей - 8 тысяч птенцов. ОНи приехали из тульской области.

Первый птичник обслуживают 3 человека - вся работа здесь максимально автоматизирована. Электроника регулирует микроклимат, управляет подачей воды в поилки - правда первые дни много и ручной работы. Следить, чтобы все подопечные хорошо питались, пили воду, были в тепле. На пятый день птенцам обрезают клювики.

Есть и еще одна забавная обязанность - следить чтобы птенцы стояли на лапках - если кто-то перевернулся на спину - он не может встать - такого предстоит поднять. (т.к. 07-10-30). Все это, кажется, не сложно, но стоит учитывать в каких условиях предстоит работать - оптимальная для птенцов температура + 38градусов.

Карантин для птенцов продолжается две недели - за это время маленькие индюшки окрепнут. Общее время роста птиц - 120 - 140 дней.

Сбываться будет диетическая мясная продукция не только в Московскую, но и в Тверскую область. На прилавках Верхневолжских магазинов кимрская индюшка появится к весне будущего года.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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