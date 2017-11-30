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30.11.2017 09:07 Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие во Всероссийском форуме легкой промышленности в Москве





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Это уникальная площадка , которая ежегодно собирает работников отрасли. Именно там обсуждают и принимают стратегию развития этого направления на ближайшие годы.

Для Тверской области участие во Всероссийском форуме лёгкой промышленности имеет особое значение. Более 300 предприятий отрасли вносят свой вклад в развитие региональной экономики. Одно из старейших - Верхневолжский кожевенный завод был образован в 1730 году. Сейчас осташковские кожевенники входят в 10-ку лучших предприятий Европы. Большая часть продукции идет на экспорт.

Спортивная форма от компании Мустанг и костюмы от Тверской швейной фабрики наряду с образцами продукции кожевенного завода были представлены на выставке товаров легкой промышленности, встречавшей участников деловой части форума. Главным стало обсуждение стратегии развития отрасли.

Тверской регион уже обладает рядом преимуществ для развития отрасли: и главное это наличие сырьевой базы, в первую очередь по льну. По площадям посевов льна Верхневолжье занимает 2-е место в ЦФО. Выступая на пленарном заседании Игорь Руденя рассказал о мерах поддержки льноводов, принятых в этом году. Дополнительное финансирование получили и предприятия отрасли. Создан фонд развития промышленности Тверской области. Его работа будет способствовать модернизации производственных мощностей, в том числе и в лёгкой промышленности.



На площадке форума губернатору удалось договориться с руководством Минпромторга о дополнительной поддержке отрасли и реализации ряда проектов не только в легкой промышленности.









