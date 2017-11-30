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30.11.2017 09:07 Флешмоб организовали к международному дню Борьбы со СПИДОм





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Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала в Тверской области. В ее рамках в образовательных учреждениях запланированы лекции и открытие уроки.



Перед началом флешмоба небольшой инструктаж. Его участниками стали больше 50 человек. Красные куртки, жилетки, футболки - принесли все и не в одном экземпляре



Добровольцы на стадионе "Химик" образовали "красную ленточку". В течение нескольких минут они замерли, для общего фото с беспилотника. Международный официальный символ борьбы со СПИДом придумал американский художник Франк Муру в 1991 году. Красная лента - это атрибут поддержки, сострадания и переживания, к тем кто болен "Чумой 21 века".



Флешмоб организован совместно со СПИД -центром города Твери. Предотвратить новые случаи заражения -главная цель мероприятий в рамках всероссийской акции. По статистике в час в нашей стране выявляется около 10 человек с ВИЧ инфекцией.



Акция на стадионе "Химик" в Твери состоялась в предверии международного дня Борьбы со СПИДом. Он отмечается 1 декабря. В рамках всероссийской акции "СТОП ВИЧ СПИД", к которой Тверь присоединилась сегодня также запланированы круглые столы, раздача экспресс-полосок для тестирования.









