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04.12.2017 09:27 Жителям Городни приходиться ездить на лечение в Конаково





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В селе до сих пор не отремонтировали амбулаторию. В старом здание работают только несколько медиков. Врач общей практики и стоматолог – вся остальная помощь в ЦРБ.



Зданию, в котором сейчас находится Городенская амбулатория, более 240 лет это бывшая конюшня рядом с путевым дворцом. Главные трудности - не открывающиеся окна, искрящаяся проводка, кроме того, с опасением здесь ждут и зимы – могут возникнуть проблемы с отоплением.



Водопровод идет через бывший дом-интернат, сейчас его закрыли и здание не отапливается. В амбулатории опасаются, что труба может замерзнуть, не будет нужного давления воды – отключится отопление и у них.

Перебои с теплом были и до этого – привезли тепловую пушку, но ветхая проводка не выдержала, едва не случился пожар. К отваливающейся штукатурке и гнилым полам уже привыкли, так же как и к ветхому инвентарю, трещинам на стенах. Осовременить здание и сделать его действительно удобным для посетителей невозможно – это памятник истории. К тому же после оптимизации, теперь в Городне остались два врача общей практики и стоматолог – вся остальная помощь в ЦРБ.



Но выход есть. В Новой Городне есть недостроенное здание площадью 500 квадратных метров. Здесь в прошлом веке хотели открыть библиотеку, но не получилось. Долгострою уже более 20 лет. Инициативные граждане обивают пороги разных инстанций – чтобы разместить здесь амбулаторию. В помещении уже почти все сделано. Но пока вопрос с мертовой точки не сдвинулся.



Силами спонсоров в здании сделали крышу, отопление, застеклили 15 окон. На этом работы остановились.



Сейчас по информации городенской администрации здание переводят с баланса министерства имущества Тверской области - в министерство здравоохранения - передают Конаковской ЦРБ . Надежда, что здесь все-таки откроют амбулаторию есть. Правда о конкрестных сроках говорить пока рано. А тем временем хулиганы в пустующем долгое время здании уже начали бить стекла, растаскивать забор по доске, ломать двери. Стоит поторопиться - иначе восстанавливать почти завершенное здание придется заново.









