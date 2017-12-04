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04.12.2017 09:28 Двухэтажные вагоны тверского производства признаны лучшими на всероссийском конкурсе в Москве "Золотая сотня"





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Накануне эти модели показали Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Спикер верхней палаты парламент находилась в Твери с рабочем визитом.



Валентине Матвиенко показали линейку низкопольных трамваев, которые изготавливает ТВЗ совместно с «Транспортными системами» Современный городской транспорт работает на столичных маршрутах. В течение трех лет запланировано выпустить для Москвы 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». А вот трамвай "Богатырь" изготовлен для дорог Северной столицы. Это первый вагон с несимметричной конструкцией.



Сейчас ТВЗ выпускает широкий спектр продукции: одноэтажные и двухэтажные пассажирские вагоны, вагоны для международных пассажирских перевозок, а также различные типы вагонов спецназначения, кузовы вагонов метро, трамваи, электропоезды. Двухэтажные вагоны – принципиально новый для России вид подвижного состава – создается на ТВЗ с 2009 года. В 2015 году эта линейка пополнилась инновационными вагонами с местами для сидения. С июня по маршруту Москва – Воронеж курсирует скоростной экспресс «Поезд Маршака», составленный из тверских двухэтажных вагонов. На заводе налажен выпуск и российских электропоездов нового поколения «Иволга», которые вышли на рельсы Московской железной дороги и обслуживают пассажиров киевского направления.



В настоящее время производственные мощности завода составляют около 1200 вагонов в год. За последние 15 лет в развитие предприятия инвестировано порядка 12 млрд рублей. В 2017 году выпущено продукции на 25 млрд рублей – практически в два раза больше, чем в 2015-ом.









