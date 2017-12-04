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04.12.2017 09:28 «Тверская жизнь», старейшая газета области, отмечает 100-летний юбилей





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Первый номер вышел между Февральской и Октябрьской революциями 17-го года. Издание стало источником информации для нескольких поколений тверитян и профессиональной школой журналистов.



История издания – живая история России. В конце ноября 1917 года вышел первый номер газеты «Пролетарская мысль», орган Тверского Совета рабочих депутатов. С началом войны половина работников газеты ушла на фронт. Журналистов не обошла и эпоха «большого террора»: в газете публиковались материалы, обличающие «врагов народа», и в то же время некоторые сотрудники стали жертвами репрессий. В 1952 году газета получила новое название — «Калининская правда». И оно закрепилось за ней и до сих пор – так её называют некоторые читатели. А уже в 90-х газета становится уже «Тверской Жизнью».

За сто лет в ней проработало огромное количество журналистов, число читателей не поддается счету. И спустя век Тверская жизнь искрит — идеями, эксклюзивами. Газета изменились по форме, но не изменилась по содержанию. Обновлённые Тверская жизнь — и в Интернете. Каждый день их читают в сети тысячи человек. В том числе и мы, сотрудники Гтрк-Тверь. Присоединемся к поздралением и желаем творческих успехов.









