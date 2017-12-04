Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





04.12.2017 09:29 
Первый областной фестиваль сферы услуг стартовал сегодня в Твери

Первый областной фестиваль сферы услуг стартовал сегодня в Твери

Фото  Видео репортаж Видео
В нем принимают участие студенты профессиональных лицеев региона. Чем удивляли будущие повара, экскурсовод и бармены, увидела наш корреспондент.

На 1й областной фестиваль сферы услуг собрались те, чье призвание устраивать праздники другим. Это будущие повара, экскурсоводы, официанты, бармены, оформители. Очередность выступления , или рабочего места определяет жребий. Но домашние заготовки участники обдумывали зараннее.Будущие официанты из Красного Холма - Саша Бакурина и Антон Ильин решили, что их тематический стол будет в золотистых тонах: наступает Год Собаки. А Катя Сорокина и Даниил Голован из Твери выбрали сочетание ослепительно белого и синего .

Будущим барменам дается 7 минут на приготовление авторского коктейля в 2х экземплярах. Члены жюри оценивают его рецептуру и владение необходимым для бара инструментарием. За Сашу Склизкова болеют сокурсники, преодолеть волнение помогают и стены альма-матер, в которых проходит фестиваль.

Тема проектов экскурсоводов - "Новый год и Рождество в тверской области" За 10 минут надо рассказать об особенностях зон отдыха тверского края и дополнить рассказ конкретными видеоиллюстрациями. А будущие повара колдуют над холодными закусками в банкетной европейской подаче. По условиям конкурса их должно быть 3, с предоставлением технологической карты. На это дается 40 минут, Площадка "Арт-класс" целиком из домашних заданий. Запах корицы, имбиря, ванили, настоящее пряничное царство, приближают самый любимый праздник в году, а фантазия пекарей не поддается описанию..Это важное начинание организаторов фестиваля и хороший стимул для ребят, которые уже приносят радость и пользу людям.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.