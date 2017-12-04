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04.12.2017 09:29 Первый областной фестиваль сферы услуг стартовал сегодня в Твери





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В нем принимают участие студенты профессиональных лицеев региона. Чем удивляли будущие повара, экскурсовод и бармены, увидела наш корреспондент.



На 1й областной фестиваль сферы услуг собрались те, чье призвание устраивать праздники другим. Это будущие повара, экскурсоводы, официанты, бармены, оформители. Очередность выступления , или рабочего места определяет жребий. Но домашние заготовки участники обдумывали зараннее.Будущие официанты из Красного Холма - Саша Бакурина и Антон Ильин решили, что их тематический стол будет в золотистых тонах: наступает Год Собаки. А Катя Сорокина и Даниил Голован из Твери выбрали сочетание ослепительно белого и синего .



Будущим барменам дается 7 минут на приготовление авторского коктейля в 2х экземплярах. Члены жюри оценивают его рецептуру и владение необходимым для бара инструментарием. За Сашу Склизкова болеют сокурсники, преодолеть волнение помогают и стены альма-матер, в которых проходит фестиваль.



Тема проектов экскурсоводов - "Новый год и Рождество в тверской области" За 10 минут надо рассказать об особенностях зон отдыха тверского края и дополнить рассказ конкретными видеоиллюстрациями. А будущие повара колдуют над холодными закусками в банкетной европейской подаче. По условиям конкурса их должно быть 3, с предоставлением технологической карты. На это дается 40 минут, Площадка "Арт-класс" целиком из домашних заданий. Запах корицы, имбиря, ванили, настоящее пряничное царство, приближают самый любимый праздник в году, а фантазия пекарей не поддается описанию..Это важное начинание организаторов фестиваля и хороший стимул для ребят, которые уже приносят радость и пользу людям.









