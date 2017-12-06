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06.12.2017 08:39 Обледеневшие тротуары стали причиной очередей в травмпункте





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Студентка Марина чаще ходит в больницу, чем на пары. Все, улыбается, случилась как в старом добром фильме.



Гололёд сейчас во многих дворах и на тротуарах. Особенно опасны протоптанные тропинки, которые никто не чистит. Днем снег здесь подтаивает, за ночь подмораживает, небольшой снег только маскирует опасность



У обувщиков сейчас спрос на специальную подошву - накат. Она крепится на уже существующую и выполнена из морозостойкого каучука. Снег к ней не прилипает, обувь не скользит. Удовольствие, сразу признаются мастера, недешевое. Полностью подошва обойдется - примерно в полторы тысячи, каблук - 700 рублей. Ежедневно адаптировать обувь под зиму обращаются до 15 человек. Особенно популярны ледоходы - специальные съемные приспособления от дрифта на льду.



Многолюдно и в травматологических пунктах Твери, около 200 человек за полторы недели декабря. Время "Ч" - это утренние часы пик, когда все спешат на работу и не смотрят внимательно под ноги. Итог - не только растяжения, вывихи, но и переломы. В группе риска- как всегда дети и пожилые люди.



Врачи травматологи предупреждают не стоит медлить с походом к врачу. Это чревато длительным лечением в стационаре. При падении часто происходят смещения, диагностирвать их могут только врачи.









