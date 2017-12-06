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06.12.2017 08:40 В Твери отметили день памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского, небесного покровителя





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Пост исторической Памяти был установлен у монумента Михаилу Ярославичу Тверскому на Советской площади в столице Верхневолжья. В этот день почти семьсот лет назад погиб князь Тверской и великий князь Владимирский.



Он стал примером справедливого и мудрого правителя. Неслучайно его фигура есть горельефе, который опоясывает памятник "Тысячелетие России". Он установлен в конце 19 века в Великом Новгороде.



В присвоении Твери Почётного звания «Город воинской славы» есть заслуга и войска Михаила Ярославича. Историки утверждают, князь не проиграл ни одного боя. Чего стоит только его победа под Бортенево, которая произошла 700 лет назад. В день памяти Михаила Ярославича бойцы историко-реконструкторского клуба «Дружина» напомнили горожанам, что воинский дух защитников Твери берёт своё начало ещё в средние века.



В 16 веке Михаил Ярославич был канонизирован Русской православной церковью. Он считается небесным покровителем нашего края.



Восстановление главной святыни древней тверской земли – Спасо-Преображенского собора, который был построен в 1285 году при Михаиле Тверском, стал Символом памяти потомков о святом благоверном князе.









