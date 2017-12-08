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08.12.2017 11:03 Печное отопление, состояние электроприборов и бытовые условия - сегодня этим интересовались сотрудники МЧС и социальные работники





В Твери прошел совместный рейд. В центре внимания - многодетные и неблагополучные семьи.



Это плановый рейд. В ходе него нарушений пожарной безопасности, которые требовали бы принятия срочных мер, спасатели не выявили. Сейчас в Тверской области продолжается месячник пожарной безопасности. Его цель работать на опережение, проверить все пожароопасные места.



Помимо многодетных мобильные группы МЧС и соцзащиты планируют посетить и семьи, которые находятся в социально опасном положении или попали трудную жизненную ситуацию. По Твери это около двух тысяч домов.









