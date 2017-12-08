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08.12.2017 11:04 Дачный кооператив «Светлый» в Калининском районе может остаться без света





Электричество грозятся отключить за долги. Многие дачники не оплачивали коммунальные счета несколько лет. В итоге энергетики хотят обесточить все дома, включая те, где за свет платят регулярно. Есть ли у жителей перспективы перезимовать в тепле?



В садовом кооперативе "Светлый" - внеочередное собрание. Повод - угроза отключения электроэнергии. Жители задолжали больше миллиона рублей. Добросовестные плательщики возмущены.



Для почти трехсот семей дачный поселок - место постоянного жительства. Они и оплачивают счета. Говорят, свою обязанность игнорирует большинство дачников. Хотя на общем собрании решили: кто больше двух месяцев задерживает оплату за электроэнергию, тому ее отключат. Однако договориться у жителей кооператива так и не получилось.



Заключить каждому договор с поставщиком возможно лишь при 100% согласии всех. Пока не набралось и половины. Ждать остальных, значит, потратить годы, как соседи. Отключить же электричество им могут уже 11 декабря.



График погашения задолженности составлен. Однако накапливаются новые долги.



Проблема неплательщиков за электроэнергию в Тверской области остается острой. "ТверьАтомЭнергосбыту" задолжали и жители, и организации больше 4 миллиардов рублей. К отключению, как к жесткой мере, поставщик прибегает часто. Поэтому советует, не доводить дело до крайности, как это произошло в дачном кооперативе "Светлый".









