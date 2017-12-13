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13.12.2017 09:08 Торжественное событие прошло в Твери





Все они отлично учатся, достигли успехов в спорте или творческой деятельности и каждому из них совсем недавно исполнилось 14 лет. По такому принципу отбирали тверских школьников, кому в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Не случайно была выбрана и дата - День конституции.



Ребятам рассказали об истории первых паспортов в России, которые ввел еще Петр Первый и об основном законе страны - Конституции, которая была принята 24 года назад.



Гражданами России в день Конституции стали и 10 жителей Украины и Молдовы. Они - одни из первых в Твери, кто прошел новую процедуру получения гражданства нашей страны. Присяга, как один из этапов получения российского паспорта, была введена в этом году.



Арина Горшакова приехала из Луганской области вместе с семьей - мамой и детьми. Процесс оформления всех документов на получение гражданства растянулся на несколько лет.



Через 10 дней после принесения присяги иностранцам выдадут паспорта граждан России. Вместе с этим документом они получат все права, которым обладают россияне.









