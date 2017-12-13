Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.12.2017 09:08 
Торжественное событие прошло в Твери



 
Все они отлично учатся, достигли успехов в спорте или творческой деятельности и каждому из них совсем недавно исполнилось 14 лет. По такому принципу отбирали тверских школьников, кому в торжественной обстановке вручили первые паспорта. Не случайно была выбрана и дата - День конституции.

Ребятам рассказали об истории первых паспортов в России, которые ввел еще Петр Первый и об основном законе страны - Конституции, которая была принята 24 года назад.

Гражданами России в день Конституции стали и 10 жителей Украины и Молдовы. Они - одни из первых в Твери, кто прошел новую процедуру получения гражданства нашей страны. Присяга, как один из этапов получения российского паспорта, была введена в этом году.

Арина Горшакова приехала из Луганской области вместе с семьей - мамой и детьми. Процесс оформления всех документов на получение гражданства растянулся на несколько лет.

Через 10 дней после принесения присяги иностранцам выдадут паспорта граждан России. Вместе с этим документом они получат все права, которым обладают россияне.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.