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13.12.2017 09:08 Черные лесорубы активизировались в преддверии елочных базаров





В Конаковском районе сотрудники Россельхознадзора пресекли деятельность лже-лесничих. Мошенники уничтожили сотни гектаров леса. Выйти на след помогли местные жители.



Квадрокоптер взмывает ввысь. Его задача, с воздуха зафиксировать на этом земельном участке рядом с деревней Борцино все возможные места рубок леса и детально рассмотреть масштабы выявленных здесь нарушений. Пни вместо деревьев заметил один из жителей и написал заявление в Россельхознадзор. Площадь всего участка почти 150 гектаров. На нем с помощью специального навигатора сотрудники ведомства устанавливают конкретные факты нанесённого природе вреда.



Нелегальные лесорубы здесь были еще осенью. На что указывают заваленные снегом стволы и ветки. К тому же, незаконных рубщиков, явно спугнули. Иначе бы вывезли нарубленное.



Предновогоднее время - горячее, говорят в управлении. Традиционно, активизируются любители быстрой наживы. Елки и сосны рубят, даже не уходя далеко в лес, прямо у дороги, чтобы легче было вывозить. Потому, инспекторы всех надзорных ведомств надеются на помощь жителей. В Конаковском районе к рейдам подключилась местная администрация.



Увеличится в преддверие праздников и число проверок в лесхозах. Проверять территорию будут не только с земли, но и с воздуха. С помощью квадрокоптеров регулярно будут осматривать места наиболее вероятных рубок.









