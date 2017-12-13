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13.12.2017 09:09 В Правительстве Тверской области прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню Конституции





Глава региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды. Все приглашенные сегодня — это 33 человека — добились высоких результатов, каждый в своей сфере. Аграрии и ученые, артисты и летчики, для них это не просто торжественный день — это признание государством их заслуг.



34 года педагогического стажа у Валентины Никифоровой из Западной Двины. Она и директор, и учитель русского языка и литературы. Благодарность Президента России - награда для всего коллектива школы - учебное заведение обладатель нескольких грантов по нацпроекту "Образование"



Значимой областной награды - Креста святого Михаила Тверского удостоен руководитель Музея вице адмирала Владимира Корнилова - Александр Волнухин. Благодаря его начинаниям и упорству о небольшой деревни Рясня в Старицком районе - родине Корнилова - знают по всей России.



Сейчас убеждены многие Россия - это государство с большим потенциалом и возможностями. Главное из которых - это конечно люди, преданные своей стране.



Среди награжденных есть и особенные люди, которые несмотря на здоровье, смогли добиться серьезных достижений в своей профессии. Тем самым, показывая всем, что труд, талант, сохранение нравственных ценностей - непременные составляющие российской истории и государственности.









