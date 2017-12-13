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13.12.2017 09:09 Тверской регион внедряет систему электронных больничных





Правда пока, за пять месяцев действия закона в поликлиниках выдано лишь несколько документов в таком формате. Хотя сами медики признают - цифровой документооборот удобнее. Почему в приоритете все еще бумажные бланки и что нужно, чтобы окончательно перейти на электронную версию?



В поликлинике детской больницы №1 Твери по уходу за своими малышами родители оформили пока 2 листка нетрудоспособности в электронном виде. Такая возможность у них появилась здесь месяц назад. Врачи предлагают оба варианта: бумажный и виртуальный. Выбрать можно только один.



Своих работников администрация больницы поставила в известность. Первой увидела преимущества выписки электронного больничного - медицинская сестра Елена Литвинко. Говорит, прежде всего, отсутствие риска потери, подделки или порчи, - что особенно актуально для мамы дошкольника.



Новый проект в России запущен с 1 июля 2017 года. Его участники - Фонд социального страхования, больницы и организации. Переход на электронные больничные ускоряет процесс обработки и выписки, снижает бумажную волокиту. Весь обмен информацией - через сеть Интернет.



Сейчас в Тверской области оформить больничный в электронном виде можно лишь в четырех медицинских учреждениях. Не у всех врачей есть электронные подписи. Да и компьютеры пока есть не во всех кабинетах. Переход к новой - электронной форме больничного постепенный. Срок, когда он должен завершиться, не определен.









