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| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|18.12.2017 13:50
|Стартовал новый сайт телерадиокомпании «Тверь»
Все пользователи могут зайти, вбив в строку браузера вести-тверь.рф
Он выполнен в фирменном для ГТРК цветовом оформлении. Главными особенностями являются удобный интерфейс и интерактивность. Контактные телефоны и форма обратной связи позволят жителем Твери и области взаимодействовать с телерадиокомпанией. Теперь они смогут предлагать интересные темы для сюжетов, а также сообщать о важных событиях нашего региона.
На сайте публикуются полные выпуски новостных программ, отдельные сюжеты, а также собственные программы и телепроекты нашей компании. Помимо сайта, теперь у ГТРК «Тверь» есть официальные странички в социальных сетях vk.com/vesti_tver и www.facebook.com/vestitver/
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