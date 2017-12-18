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18.12.2017 13:50 Стартовал новый сайт телерадиокомпании «Тверь»





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Он выполнен в фирменном для ГТРК цветовом оформлении. Главными особенностями являются удобный интерфейс и интерактивность. Контактные телефоны и форма обратной связи позволят жителем Твери и области взаимодействовать с телерадиокомпанией. Теперь они смогут предлагать интересные темы для сюжетов, а также сообщать о важных событиях нашего региона.

На сайте публикуются полные выпуски новостных программ, отдельные сюжеты, а также собственные программы и телепроекты нашей компании. Помимо сайта, теперь у ГТРК «Тверь» есть официальные странички в социальных сетях www.facebook.com/vestitver/ Все пользователи могут зайти, вбив в строку браузера вести-тверь.рф Он выполнен в фирменном для ГТРК цветовом оформлении. Главными особенностями являются удобный интерфейс и интерактивность. Контактные телефоны и форма обратной связи позволят жителем Твери и области взаимодействовать с телерадиокомпанией. Теперь они смогут предлагать интересные темы для сюжетов, а также сообщать о важных событиях нашего региона.На сайте публикуются полные выпуски новостных программ, отдельные сюжеты, а также собственные программы и телепроекты нашей компании. Помимо сайта, теперь у ГТРК «Тверь» есть официальные странички в социальных сетях vk.com/vesti_tver









